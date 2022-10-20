Бил – о возможном назначении в «Вулверхэмптон»: «Было бы тяжело покидать «КПР»

Главный тренер «КПР» Майкл Бил прокомментировал слухи о возможном назначении на аналогичную должность в «Вулверхэмптоне». Напомним, британец является приоритетным кандидатом на пост наставника «волков».

«Было бы тяжело покидать «КПР» именно в этот момент, тренируя эту группу игроков. Тем не менее, следующие 24 часа будут очень сложными как для меня, так и для клуба», – заявил Бил на пресс-конференции.

Вчера «КПР» обыграл у себя дома «Кардифф» и поднялся на первую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. Если «обручи» выиграют свой матч в запасе, то отрыв от второго места может возрасти до 4 очков.