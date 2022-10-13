Мартинелли выбрал между «Арсеналом» и «Челси»

Форвард лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли не планирует переходить в другой столичный клуб – «Челси». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Кристиан Фальк.

Как информирует журналист, «пенсионеры» были заинтересованы в подписании бразильского нападающего, но игрок захотел остаться в «Арсенале». Габриэл намерен заключить новое трудовое соглашение с клубом.

В текущем сезоне 21-летний бразилец принял участие в 11 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи. Срок действующего трудового договора Мартинелли с «Арсеналом» рассчитан до середины 2024 года.