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Мартинелли выбрал между «Арсеналом» и «Челси»

13 Октября 2022 • 09:42 Комментировать (1)

Форвард лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли не планирует переходить в другой столичный клуб – «Челси». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Кристиан Фальк.

Как информирует журналист, «пенсионеры» были заинтересованы в подписании бразильского нападающего, но игрок захотел остаться в «Арсенале». Габриэл намерен заключить новое трудовое соглашение с клубом.

В текущем сезоне 21-летний бразилец принял участие в 11 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи. Срок действующего трудового договора Мартинелли с «Арсеналом» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли
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LMI
13 Октября 2022 в 10:32
Решение мудрое
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