В летнее трансферное окно «Реал» проиграл борьбу за Эрлинга Холанна – норвежец выбрал «Манчестер Сити». В настоящий момент с мадридском клубе спокойны, поскольку на острие атаки отлично себя показывает Карим Бензема. При этом «сливочные» по-прежнему держат Холанна на карандаше и могут попытаться подписать его в 2024 году.

Как сообщает AS, у «Реала» есть план по подписанию Холанна. Ключевым моментом в этом плане является намерение клуба убедить игрока в том, что играть в мадридском гранде более престижно, чем в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что в контракте Эрлинга Холанна прописаны особые условия по выкупу для «Реала», но это скорее слухи.