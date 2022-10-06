Мемфис Депай с высокой долей вероятности покинет «Барселону» в следующем году. Судя по всему, голландский нападающий не входит в долгосрочные планы Хави Эрнандеса.

Слухи связывают 28-летнего Депая с целым рядом европейских клубов. Как сообщает TuttoJuve, фаворитом в гонке за голландцем является «Ньюкасл».

Таким образом, Мемфис Депай может вернуться в Премьер-лигу Англии. В своё время нападающий выступал там за «Манчестер Юнайтед», но этот период получился для Депая неудачным.

Отметим, что действующий контракт Мемфиса Депая истекает по завершению сезона 2022/2023, то есть «Ньюкасл» может заполучить форварда бесплатно.