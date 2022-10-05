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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Анри не стал бы играть за «Болтон»

05 Октября 2022 • 22:34 Комментировать

Помощник главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри заявил, что не стал бы играть за «Болтон Уондерерс».

«Я бы не стал играть за «Болтон». Если бы меня попросили играть в лонгбол под руководством Сэма Эллардайса, я бы ушёл в перерыве», - сказал Анри для CBS Sports Golazo.

Чемпион мира в составе сборной Франции сказал об этом в контексте разговора об игроках, идеально подходящих своим командам, как, например, Роберт Левандовски - «Барселоне» и Эрлинг Холанн - «Манчестер Сити».

Тьерри Анри завершил карьеру футболиста в 2014 году. На её протяжении он успел поиграть за такие клубы, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

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Евро-Футбол.Ру,
Болтон Сэм Эллардайс Тьерри Анри
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