Анри не стал бы играть за «Болтон»

Помощник главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри заявил, что не стал бы играть за «Болтон Уондерерс».

«Я бы не стал играть за «Болтон». Если бы меня попросили играть в лонгбол под руководством Сэма Эллардайса, я бы ушёл в перерыве», - сказал Анри для CBS Sports Golazo.

Чемпион мира в составе сборной Франции сказал об этом в контексте разговора об игроках, идеально подходящих своим командам, как, например, Роберт Левандовски - «Барселоне» и Эрлинг Холанн - «Манчестер Сити».

Тьерри Анри завершил карьеру футболиста в 2014 году. На её протяжении он успел поиграть за такие клубы, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллз».