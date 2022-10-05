​Артета: «Стараемся вознаграждать игроков, имеющих большое будущее»

«Арсенал» ведёт переговоры о продлении контрактов с рядом футболистов, в том числе с Букайо Сакой и Габриэлем Мартинелли. На пресс-конференции перед игрой Лиги Европы против «Будё-Глимт» рулевой «канониров» Микель Артета ответил на вопрос о переговорах с игроками.

«Очевидно, что мы должны планировать будущее, и мы над этим работаем. Стараемся делать всё правильно, быть честными и вознаграждать игроков, имеющих, по нашему мнению, большое будущее в «Арсенале». Когда у нас будет что объявить, мы сделаем это», - рассказал Артета журналистам.

На текущий момент «Арсенал» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.