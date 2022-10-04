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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Жену Варди обязали заплатить жене Руни полтора миллиона

04 Октября 2022 • 16:43 Комментировать

Летом стало известно о том, что супруга Джейми Варди по имени Ребекка проиграла дело о клевете против второй половинки Уэйна Руни по имени Колин. Суд установил, что жена Варди всё же способствовала передаче частной информации о жене Руни британскому таблоиду. Ранее Ребекка опровергала свою причастность к попаданию информации о Колин в руки журналистам.

Как теперь стало известно Sky, Ребекку Варди обязали выплатить Колин Руни 1,5 миллиона фунтов (примерно 1,72 миллиона евро) в качестве судебных издержек.

Отметим, что Уэйн Руни почти два года назад завершил карьеру, а Джейми Варди продолжает играть за «Лестер».

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Лестер Колин Руни Джейми Варди Ребекка Варди
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