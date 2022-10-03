​Клопп упомянул Роналду и Месси, говоря о «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался на тему неуверенности футболистов своей команды. Как известно, мерсисайдцы далеко не лучшим образом начали нынешний сезон.

«Люди могут спросить: «Как получилось так, что ваши игроки не полны уверенности?» Но как вы думаете, Криштиану Роналду сейчас находится на пике своей уверенности? Он веками был лучшим, а теперь сошёл с этого пути. Это случается со всеми нами. Лионель Месси в прошлом сезоне тоже был не совсем таким, каким мы привыкли его видеть.

В индивидуальных видах спорта тебе достаточно перебороть самого себя. В командных же видах это нужно делать всем вместе. Это усложняет задачу», - сказал Клопп на пресс-конференции.