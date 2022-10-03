​В «Арсенале» уверены, что Сака продлит контракт

«Арсенал» работает над продлением трудового соглашения с талантливым Букайо Сака, чей действующий контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, в лондонском клубе уверены в успешном решении этой задачи.

В сезоне 2022/2023 Букайо Сака провёл за «Арсенал» уже девять матчей. В них 21-летний полузащитник записал на свой счёт один гол и четыре результативных паса на партнёров.

Букайо Сака является воспитанником «Арсенала». Эксперты авторитетного портала оценивают 21-летнего полузащитника в 70 миллионов евро.