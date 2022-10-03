​Обамеянг вспомнил яркую цитату Роналдо

Пьер-Эмерик Обамеянг, которому в юности посчастливилось потренироваться в «Милане» с Роналдо, вспомнил яркую цитату бразильского форварда.

«Когда я был там, Роналдо произнёс свою знаменитую цитату: «Вы хотите, чтобы я бегал или забивал?». Это и есть менталитет топового форварда», - высказался Обамеянг, чьи слова приводит на своих страницах A Bola.

В настоящий момент Пьер-Эмерик Обамеянг выступает за «Челси». В трёх матчах за лондонский клуб габонский нападающий записал на свой счёт один гол.

Сейчас «Челси» готовится к матчу Лиги чемпионов против «Милана». Команды сыграют в среду, 5 октября.