Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Обамеянг вспомнил яркую цитату Роналдо

03 Октября 2022 • 14:34 Комментировать

Пьер-Эмерик Обамеянг, которому в юности посчастливилось потренироваться в «Милане» с Роналдо, вспомнил яркую цитату бразильского форварда.

«Когда я был там, Роналдо произнёс свою знаменитую цитату: «Вы хотите, чтобы я бегал или забивал?». Это и есть менталитет топового форварда», - высказался Обамеянг, чьи слова приводит на своих страницах A Bola.

В настоящий момент Пьер-Эмерик Обамеянг выступает за «Челси». В трёх матчах за лондонский клуб габонский нападающий записал на свой счёт один гол.

Сейчас «Челси» готовится к матчу Лиги чемпионов против «Милана». Команды сыграют в среду, 5 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Милан Челси Пьер-Эмерик Обамеянг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.10  22:00 Лестер ... Ноттингем Форест 1.90 3.75 4.10
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Октября
14:42 · Англия. Премьер-лига
​Два гранда АПЛ сохраняют интерес к Влаховичу слухи
14:34 · Англия. Премьер-лига
​Обамеянг вспомнил яркую цитату Роналдо
14:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ведёт продвинутые переговоры по трансферу Гвардиола
14:27 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола рассказал, в чём разница между Холанном и Месси 1
13:57 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Ваарт – о Антони: «Его игра в матче против «Манчестер Сити» чертовски меня раздражала»
13:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола — об игре Холанна: «Хочу, чтобы он больше касался мяча»
13:20 · Англия. Премьер-лига
Суарез назвал Холанна лучшим форвардом в мире
12:53 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Арсенала» планирует продлить контракты молодых звёзд 2
12:14 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли может перебраться в другой топ-клуб АПЛ 1
11:45 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал своё возможное увольнение из «Ливерпуля»
11:27 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Порту» может заменить Де Хеа в статусе первого номера «МЮ» слухи
11:19 · Англия. Премьер-лига
Уилсон продлил контракт с «Ньюкасл Юнайтед»
11:15 · Англия. Премьер-лига
Фоден на этой неделе продлит контракт с «Манчестер Сити»
10:46 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард отметил прогресс «Эвертона»
10:31 · Англия. Премьер-лига
Нкунку подписал предварительный контракт с «Челси»
Все новости
Рекомендуем