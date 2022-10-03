«Ливерпуль» поборется с «Реалом» за полузащитника сборной Бельгии

Хавбек сборной Бельгии и «Лестера» Юри Тилеманс может пойти на повышение по карьерной лестнице, об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

По данным источника, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы готовы побороться за игрока с мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом», которые ранее заявили об интересе к Тилемансу.

Рыночная стоимость Юри оценивается в 45 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «лисами» рассчитано до конца нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник провел семь матчей, забил один гол с пенальти и сделал одну результативную передачу.