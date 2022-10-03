Испанский клуб нацелился на Лукаса Моуру

Атакующий полузащитник Лукас Моура, который принадлежит лондонскому «Тоттенхэму», может сменить Английскую премьер-лигу на испанскую Ла Лигу. Об этом рапортуют журналисты Vamos Mi Sevilla.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах 30-летнего бразильского футболиста проявляет «Севилья». Андалусийцы предпримут попытку заполучить Моуру в январское трансферное окно.

За «Тоттенхэм» Моура выступает с 2018 года. В футболке лондонского коллектива полузащитник провел 229 поединков, записав на свой счет 46 забитых мячей и 48 голевых передач.

Трансферная стоимость 30-летнего игрока оценивается в 15 миллионов евро.