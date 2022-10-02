Антони рассказал, как относится к Роналду

Новичок «МЮ» Антони поделился мнением о звездном одноклубнике Криштиану Роналду.

«Я рад играть с ним за одну команду, уже сказал ему об этом. Мы хорошо общаемся. Криштиану вселяет в меня уверенность. У меня вообще сложилось впечатление, что мы знакомы очень давно.

У Роналду потрясающая карьера, он является примером для молодежи. Очень рад, что КриРо стал частью моей жизни. Мне всего 22 года, так что я могу многому научиться у него», - передает слова бразильского футболиста ESPN.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги 37-летний португалец провел шесть матчей, не отметившись голевыми действиями.