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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Антони рассказал, как относится к Роналду

02 Октября 2022 • 10:25 Комментировать

Новичок «МЮ» Антони поделился мнением о звездном одноклубнике Криштиану Роналду.

«Я рад играть с ним за одну команду, уже сказал ему об этом. Мы хорошо общаемся. Криштиану вселяет в меня уверенность. У меня вообще сложилось впечатление, что мы знакомы очень давно.

У Роналду потрясающая карьера, он является примером для молодежи. Очень рад, что КриРо стал частью моей жизни. Мне всего 22 года, так что я могу многому научиться у него», - передает слова бразильского футболиста ESPN.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги 37-летний португалец провел шесть матчей, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Антони
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