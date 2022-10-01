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​У «Барселоны» есть серьёзный конкурент в борьбе за Невеша

01 Октября 2022 • 14:27 Комментировать

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш наверняка сменит клубную прописку следующим летом. Фаворитом на подписание 25-летнего португальца считается «Барселона», где Невеш может стать заменой для Серхио Бускетса, однако у каталонцев появился серьёзный конкурент. Как сообщает испанский Sport, возможность подписания португальского хавбека также рассматривает лондонский «Арсенал».

Отмечается, что Рубен Невеш не собирается продлевать контракт с «Вулверхэмптоном». Таким образом, ближайшим летом «волкам» будет разумно продать футболиста, чтобы не потерять его через год бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
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