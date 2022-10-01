Руни назвал лучшего партнёра по атаке в своей карьере - это не Роналду

Экс-форвард «МЮ», «Эвертона» и национальной сборной Англии Уэйн Руни назвал своего лучшего партнера по атаке за карьеру.

«Это Карлос Тевес. Он был тем нападающим, с которым мне нравилось играть больше всего. Мы с самого начала наладили отличное взаимодействие. Мы могли меняться позициями в нападении, а когда теряли мяч, превращались в двух озлобленных быков, которые пытались вернуть его своей команде», - передает слова Уэйна издание Sport.es.

Руни завершил игровую карьеру в январе прошлого года. В настоящее время англичанин работает главным тренером клуба «Ди Си Юнайтед» из МЛС.