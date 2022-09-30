Давид де Хеа не нравится тот факт, что его будущее на сегодняшний день является неопределённым. Действующий контракт вратаря «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2023 года. У клуба есть возможность продлить договор на один сезон, но СМИ говорят, что в стане манкунианцев нет уверенности насчёт целесообразности пролонгации соглашения из-за высокого оклада де Хеа и спада в его игре.

Как сообщает The Daily Star, Давид де Хеа запланировал переговоры с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Испанский футболист хочет ясности в отношении своего будущего.

Давид де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года.