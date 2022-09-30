Клопп заступился за Трента

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на критику в адрес защитника команды Трента Александер-Арнольда.

«Говорят, что Александер-Арнольд плохой защитник, но это неправда. Он хороший защитник. Вот это правда. Но он молодой игрок, ему только 23 года. Мы работаем с ним», - высказался Клопп, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Нил Джонс.

Трент Александер-Арнольд эффективно действует в атакующих действиях команды, но частенько проваливается в обороне. Именно по этой причине защитник нередко сталкивается с критикой.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.