Конате готов вернуться в состав «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате залечил повреждение колена и готов дебютировать в нынешнем сезоне, рапортует Sky Sports.

Вполне вероятно, что 23-летний французский игрок поможет мерсисайдцам в ближайшем поединке чемпионата Англии против «Брайтона». Этот матч состоится в субботу, 1 октября.

Напомним, что Ибраима находится вне игры еще с июля, когда травмировал колено в контрольном поединке против «Страсбурга».

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал девять очков после шести матчей. Подопечные Юргена Клоппа занимают лишь восьмое место в турнирной таблице.