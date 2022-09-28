«Ньюкасл» сделает предложение по лидеру «Лестера»

25-летний полузащитник Джеймс Мэддисон, права на которого принадлежат «Лестеру», может сменить команду в январское трансферное окно. Об этом сообщает The Times.

Новым местом работы английского хавбека может стать другой клуб Премьер-лиги – «Ньюкасл». Ранее «сороки» предлагали за Мэддисона порядка 50 миллионов евро, однако эта сумма не устроила «Лестер». «Чёрно-белые» планируют сделать еще одно предложение «лисам».

В текущем сезоне Джеймс принял участие в шести матчах чемпионата Англии, записав себе в актив три забитых мяча и одну голевую передачу. Контракт хавбека с «Лестером» рассчитан до лета 2024 года.