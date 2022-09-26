«Атлетико» нашёл замену Облаку в АПЛ

Мадридский «Атлетико» может лишиться голкипера Яна Облака по завершении нынешнего сезона. У словенского игрока истекающий контракт с «матрасниками», поэтому клуб может продать его в январе, чтобы не потерять бесплатно летом. Главным претендентом на Яна считается «Манчестер Юнайтед».

Согласно информации портала Goal.com, испанский топ-клуб уже начал подыскивать замену Облаку. В поле зрения «Атлетико» попал аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес, ныне выступающий в чемпионате Англии за бирмингемскую «Астон Виллу».

30-летний голкипер связан контрактными обязательствами со «львами» до лета 2027 года. Его трансферный ценник – 28 миллионов евро.