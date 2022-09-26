Лукаку отказывается возвращаться в «Челси»

Бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку не хочет возвращаться в лондонский «Челси» после увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.

Согласно сообщениям AS, футболист желает остаться в миланском «Интере», за который сейчас выступает на правах аренды. Нападающий надеется, что руководство «нерадзурри» сможет договориться с «пенсионерами» о выкупе его контракта.

После возвращения Ромелу провел за миланский коллектив три поединка в чемпионате Италии. Бельгиец записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Срок его аренды истекает по окончании сезона-2022/2023.