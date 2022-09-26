«Челси» покупает 17-летнего игрока за 32 миллиона евро

Перспективный полузащитник «Фулхэма» Люк Харрис может продолжить карьеру в другом английском коллективе. По сообщениям таблоида The Mirror, интерес к игроку проявляет лондонский «Челси».

Источник отмечает, что стороны вступили в переговоры и близки к договоренности по трансферу. Переход 17-летнего Харриса обойдется руководству «пенсионеров» в 27 миллионов евро. Еще пять миллионов «синие» могут доплатить в качестве бонусов.

Харрис сейчас играет за «Фулхэм» U21. В составе молодежки хавбек провел три поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами.

После шести матчей АПЛ «Челси» с десятью баллами занимает седьмое место в турнирной таблице.