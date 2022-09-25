​«Челси» зимой снова попробует подписать хавбека «Аякса»

В летнее трансферное окно «Челси» проявлял интерес к полузащитнику «Аякса» Эдсону Альваресу, но не сложилось. Лондонский клуб снова попробует подписать мексиканца, о чём рассказывает британский Express.

Эдсон Альварес выступает за «Аякс» с лета 2019 года. С тех пор мексиканец провёл 112 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.

Стоит сказать, что «Челси» пытался подписать Эдсона Альвареса при Томасе Тухеле. В настоящий же момент главным тренером лондонской команды является Грэм Поттер.