Эвра: «Усадить Роналду в запас - это громкое заявление»

Экс-защитник «МЮ» Патрис Эвра поделился мнением о ситуации нападающего Криштиану Роналду, которого усадили в запас «красных дьяволов».

«Перевести Роналду в запас – это очень громкое заявление. Он может посчитать это несправедливым, поскольку забил в прошлом сезоне около 18 мячей. Однако у команды есть главный тренер, который принимает окончательное решение.

Я понимаю разочарование КриРо. При этом тен Хаг недавно заявил, что ему нужен Криштиану. Думаю, им нужно провести беседу по этому поводу», - приводит слова француза The Sun.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 37-летний португальский нападающий сыграл шесть матчей, не отметившись голевыми действиями.