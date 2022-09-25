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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эвра: «Усадить Роналду в запас - это громкое заявление»

 
25 Сентября 2022 • 08:20 Комментировать (1)

Экс-защитник «МЮ» Патрис Эвра поделился мнением о ситуации нападающего Криштиану Роналду, которого усадили в запас «красных дьяволов».

«Перевести Роналду в запас – это очень громкое заявление. Он может посчитать это несправедливым, поскольку забил в прошлом сезоне около 18 мячей. Однако у команды есть главный тренер, который принимает окончательное решение.

Я понимаю разочарование КриРо. При этом тен Хаг недавно заявил, что ему нужен Криштиану. Думаю, им нужно провести беседу по этому поводу», - приводит слова француза The Sun.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 37-летний португальский нападающий сыграл шесть матчей, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Патрис Эвра
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Комментарии (1)
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Dаvid MU
25 Сентября 2022 в 09:06
Интересное заявление, так в предыдущие сезоны напы в МЮ забивали не меньше, только команда так сильно не просаживалась.
Процент победы МЮ с КриРо со старта - 22%, если с запаса в концовке либо вообще без него - уже 80%
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