Мерсон предсказал результат «Арсенала» в этом сезоне АПЛ

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон поделился мнением о выступлении «канониров» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Результаты команды внушают оптимизм, хоть это еще старт сезона. Я давно не видел подобной игры в исполнении «канониров». Это далеко не случайность. У «Арсенала» появился свой игровой почерк, видна рука главного тренера. Думаю, они обязаны финишировать в этом сезоне в топ-4», - приводит слова Мерсона Sky Sports.

По итогам семи туров «Арсенал» набрал 18 баллов и располагается на первом месте в таблице Премьер-лиги. Лондонцы опережают ближайшего преследователя на одно очко.