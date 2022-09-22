Калверт-Льюин не может залечить травму - нападающему назначили дополнительное медобследование

Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин до сих пор не залечил повреждение, об этом рапортуют журналисты The Bobble.

Как стало известно источнику, футболисту придется пройти дополнительное медицинское обследование, после которого будут названы новые сроки восстановления.

Доминик защищает цвета мерсисайдского коллектива с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года. Рыночная стоимость нападающего оценивается в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Калверт-Льюин принял участие в 17 матчах чемпионата Англии, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.