​Родри: «Ливерпуль» не в кризисе»

В шести прошедших матчах чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал только 9 очков. Потеря сразу 9 зачётных баллов на начальном этапе турнирной дистанции Премьер-лиги наводит на мысли о том, что команда Юргена Клоппа в этом сезоне не будет претендентом на титул.

Между тем, комментарий по поводу состояния «Ливерпуля» дал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Уровень Премьер-лиги настолько высок, что как только ты замедляешься, то теряешь очки. «Ливерпуль» не в кризисе – они просто менее эффективны, а Премьер-лига не позволяет тебе расслабиться», - высказался Родри для La Gazzetta dello Sport.