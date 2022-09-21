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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Родри: «Ливерпуль» не в кризисе»

 
21 Сентября 2022 • 19:54 Комментировать

В шести прошедших матчах чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал только 9 очков. Потеря сразу 9 зачётных баллов на начальном этапе турнирной дистанции Премьер-лиги наводит на мысли о том, что команда Юргена Клоппа в этом сезоне не будет претендентом на титул.

Между тем, комментарий по поводу состояния «Ливерпуля» дал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Уровень Премьер-лиги настолько высок, что как только ты замедляешься, то теряешь очки. «Ливерпуль» не в кризисе – они просто менее эффективны, а Премьер-лига не позволяет тебе расслабиться», - высказался Родри для La Gazzetta dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Родри Эрнандес Родри Эрнандес
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