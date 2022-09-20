Новичок «МЮ» Дубравка рассказал, как его принял Роналду

Новичок «Манчестер Юнайтед», польский вратарь Мартин Дубравка рассказал, как его принял в команде португальский нападающий Криштиану Роналду.

«Мы пообщались перед началом тренировочного занятия, а затем и после тренировки в зале. Криштиану спросил у меня о семье, а также о других вещах. Он первым проявил интерес к общению. Я же не хотел показаться его фанатом, поэтому не проявлял инициативу. Наверное, из всех игроков «МЮ» я разговаривал с ним больше всего», - передает слова 33-летнего словака ChronicleLive.

Мартин перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ньюкасла» на правах годичной аренды.