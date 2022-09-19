Беллингем: «Зидан и Джеррард – мои любимые полузащитники»

Хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем рассказал о своих любимых полузащитниках. Англичанин до сих пор восхищается игрой Зинедина Зидана и Стивена Джеррарда, которые уже давно завершили карьеру.

«Не могу перестать смотреть нарезки с игрой Зидана. Зинедин вместе с Джеррардом – мои любимые полузащитники», – цитирует Беллингема Madrid Zone.

Напомним, что Беллингема активно связывают с переходом в мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Оба клуба готовы всерьёз побороться за трансфер молодого полузащитника следующим летом.

Ранее журналист Флориан Плеттенберг выразил уверенность, что Беллингем точно покинет «Боруссию» летом 2023 года.