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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лондонский клуб претендует на экс-игрока «ПСЖ» и «Боруссии»

 
19 Сентября 2022 • 08:15 Комментировать

Защитник Дан-Аксель Загаду, который является свободным агентом после ухода из дортмундской «Боруссии», может продолжить карьеру в другом немецком клубе. Об этом сообщают журналисты Kicker.

Согласно данным источника, в услугах 23-летнего французского игрока заинтересован «Штуттгарт». Также подписать Загаду не против лондонский «Вест Хэм».

Дан-Аксель выступал за «Боруссию» с 2017 по 2022 год. В прошлом сезоне он принял участие в 22 поединках за дортмундцев, в которых получил четыре желтые карточки.

Добавим, что Загаду является воспитанником футбольной академии «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Вест Хэм Дан-Аксель Загаду
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