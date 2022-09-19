Лондонский клуб претендует на экс-игрока «ПСЖ» и «Боруссии»

Защитник Дан-Аксель Загаду, который является свободным агентом после ухода из дортмундской «Боруссии», может продолжить карьеру в другом немецком клубе. Об этом сообщают журналисты Kicker.

Согласно данным источника, в услугах 23-летнего французского игрока заинтересован «Штуттгарт». Также подписать Загаду не против лондонский «Вест Хэм».

Дан-Аксель выступал за «Боруссию» с 2017 по 2022 год. В прошлом сезоне он принял участие в 22 поединках за дортмундцев, в которых получил четыре желтые карточки.

Добавим, что Загаду является воспитанником футбольной академии «ПСЖ».