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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Звёздный форвард «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Мадриде

 
17 Сентября 2022 • 11:42 Комментировать

Звездный бразильский форвард Роберто Фирмино, выступающий в Английской премьер-лиге за «Ливерпуль», может сменить клубную прописку следующим летом. Об этом сообщают журналисты издания Fichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» рассчитывают бесплатно подписать бразильца, поскольку его трудовое соглашение с мерсисайдцами истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роберто провел пять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Атлетико Мадрид Роберто Фирмино
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