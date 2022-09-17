Звёздный форвард «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Мадриде

Звездный бразильский форвард Роберто Фирмино, выступающий в Английской премьер-лиге за «Ливерпуль», может сменить клубную прописку следующим летом. Об этом сообщают журналисты издания Fichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» рассчитывают бесплатно подписать бразильца, поскольку его трудовое соглашение с мерсисайдцами истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роберто провел пять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.