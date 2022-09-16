Три клуба АПЛ претендуют на новую звезду сборной Украины

Полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик, которого за яркую технику прозвали «Украинским Неймаром», пользуется серьезным спросом в Английской премьер-лиге.

Как стало известно Football Insider, новым претендентом на 21-летнего футболиста стал «Ньюкасл». Также в списке претендентов на Михаила фигурируют еще два представителя чемпионата Англии – лондонский «Арсенал» и «Эвертон». «Канониры» готовы сделать предложение Мудрику в январское трансферное окно.

Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость украинца составляет 15 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Мудрик отметился тремя результативными действиями.