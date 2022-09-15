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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии завершил карьеру

 
15 Сентября 2022 • 19:10 Комментировать

Экс-голкипер национальной команды Англии и «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер завершает профессиональную карьеру.

О решении повесить бутсы и перчатки на гвоздь вратарь объявил в своих социальных сетях. Напомним, что последним клубом Бена стал «Уотфорд», который вновь вылетел из Английской премьер-лиги по итогам прошлого сезона.

Карьера у Фостера в футболке «красных дьяволов» не особо удалась. Под руководством сэра Алекса Фергюсона вратарь выиграл два Кубка английской лиги, а ещё один - в качестве голкипера «Бирмингема».

Под знамёнами национальной команды Бен провел восемь встреч, включая одну в рамках чемпионата мира. В 2014 году он вышел на ничего не решающий поединок с Коста-Рикой и отстоял на ноль.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Манчестер Юнайтед Сборная Англии Бен Фостер
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