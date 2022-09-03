«Борнмут» обыграл «Ноттингем Форест», уступая 0:2 после первого тайма

Самые малозабивающие команды Премьер-лиги порадовали голами в шестом туре. «Ноттингем Форест» выиграл первый тайм у «Борнмута» с перевесом в два мяча и в стартовый отрезок второй части встречи растерял свой гандикап - 2:2. На 87-й минуте Джейдон Энтони вырвал для гостей победу - 3:2.