«Борнмут» обыграл «Ноттингем Форест», уступая 0:2 после первого тайма

Самые малозабивающие команды Премьер-лиги порадовали голами в шестом туре. «Ноттингем Форест» выиграл первый тайм у «Борнмута» с перевесом в два мяча и в стартовый отрезок второй части встречи растерял свой гандикап - 2:2. На 87-й минуте Джейдон Энтони вырвал для гостей победу - 3:2.
Протокол игры
|(1:0) Куйяте Шейку33'
|(2:0) Джонсон Бреннан45'
|51'Биллинг Филип (2:1)
|63'Соланке Доминик (2:2)
|87'Энтони Джейдон (2:3)
Хендерсон Дин•Уорролл Джо•Кук Стив•Маккена Скотт• 45'Уильямс Неко•Йейтс Райан•Куйяте Шейку76' (Колбэк Джек (76') •Лоди Ренан• 76'Джонсон Бреннан85' (Деннис Эммануэль (85') •Гиббс-Уайт Морган•Лингард Джесси67' (Авонийи Тайво (67')
Нето Мурара• 45'Смит Адам•Мефам Крис•Келли Ллойд•Земура Джордан46' (Фредерикс Райан (46') •Кристи Райан85' (Энтони Джейдон (85') •Кук Льюис•Хефферсон Лерма•Тавернер Маркус•Биллинг Филип90' (Мур Киффер (90') •Соланке Доминик
03 сентября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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