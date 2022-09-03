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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Борнмут» обыграл «Ноттингем Форест», уступая 0:2 после первого тайма

 
03 Сентября 2022 • 19:00 Комментировать
Ноттингем Форест
2:3
Борнмут
окончен

Самые малозабивающие команды Премьер-лиги порадовали голами в шестом туре. «Ноттингем Форест» выиграл первый тайм у «Борнмута» с перевесом в два мяча и в стартовый отрезок второй части встречи растерял свой гандикап - 2:2. На 87-й минуте Джейдон Энтони вырвал для гостей победу - 3:2.

Протокол игры  
Ноттингем Форест2:3Борнмут
(1:0) Куйяте Шейку33'  
(2:0) Джонсон Бреннан45'  
  51'Биллинг Филип (2:1)
  63'Соланке Доминик (2:2)
  87'Энтони Джейдон (2:3)
Хендерсон ДинУорролл ДжоКук СтивМаккена Скотт  45'Уильямс НекоЙейтс РайанКуйяте Шейку 76' (Колбэк Джек ( 76') Лоди Ренан  76'Джонсон Бреннан 85' (Деннис Эммануэль ( 85') Гиббс-Уайт МорганЛингард Джесси 67' (Авонийи Тайво ( 67')
Запасные: Тоффоло ХарриБьянкон ЖулианО'Брайен ЛьюисФройлер РемоБоли ВийиХеннесси Уэйн
Нето Мурара  45'Смит АдамМефам КрисКелли ЛлойдЗемура Джордан 46' (Фредерикс Райан ( 46') Кристи Райан 85' (Энтони Джейдон ( 85') Кук ЛьюисХефферсон ЛермаТавернер МаркусБиллинг Филип 90' (Мур Киффер ( 90') Соланке Доминик
Запасные: Брукс ДэвидТраверс МаркСтивенс ДжекСтэйси ДжекДембеле СирикиХансен ЭмилианоСенеси Маркос
03 сентября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Эвертон 0:0 Ливерпуль 7.40 4.90 1.40
окончен Ноттингем Форест 2:3 Борнмут 2.00 3.50 3.80
окончен Челси 2:1 Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
окончен Тоттенхэм 2:1 Фулхэм 1.48 4.50 6.50
окончен Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас 2.00 3.45 3.80
окончен Брентфорд 5:2 Лидс
окончен Вулверхэмптон 1:0 Саутгемптон 2.18 3.40 3.35
Идет 4 минута Астон Вилла 0:0 Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.60 4.30
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
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