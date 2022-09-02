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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» отдал полузащитника в аренду «Саутгемптону» официально

 
02 Сентября 2022 • 09:39 Комментировать

Полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», продолжит карьеру в составе другого представителя Английской премьер-лиги. 25-летний футболист присоединился к «Саутгемптону».

Как информирует пресс-служба «святых», с игроком подписано арендное соглашение до завершения нынешнего сезона.

Во второй половине прошлой кампании Мэйтленд-Найлс выступал в чемпионате Италии за столичную «Рому». Он принял участие в восьми матчах и не отметился голевыми действиями.

После пяти туров АПЛ «Саутгемптон» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав семь очков.

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