Полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», продолжит карьеру в составе другого представителя Английской премьер-лиги. 25-летний футболист присоединился к «Саутгемптону».

Как информирует пресс-служба «святых», с игроком подписано арендное соглашение до завершения нынешнего сезона.

Во второй половине прошлой кампании Мэйтленд-Найлс выступал в чемпионате Италии за столичную «Рому». Он принял участие в восьми матчах и не отметился голевыми действиями.

После пяти туров АПЛ «Саутгемптон» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав семь очков.