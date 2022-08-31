«Тоттенхэм» отказался от трансфера Малиновского

Лондонский «Тоттенхэм» отказался от идеи подписания украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Как стало известно журналистам Lequipe, английская сторона свернула переговоры.

Таким образом, у хавбека сборной Украины остался всего один вариант для трансфера – это французский «Марсель».

Руководство «Аталанты» не будет против ухода Руслана, если потенциальный покупатель предложит за него 30-35 миллионов евро.

29-летний атакующий полузащитник выступает за команду из Бергамо с июля 2019 года. Срок действующего трудового соглашения Малиновского с клубом рассчитан до середины следующего года.