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Немецкий клуб усилится защитником «Ливерпуля»

 
30 Августа 2022 • 07:59 Комментировать

Перспективный голландский защитник Сепп ван ден Берг, правами на которого владеет «Ливерпуль», близок к переезду в немецкий чемпионат. Об этом рапортует портал Goal.com.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 20-летнего футболиста проявляет гельзенкирхенский «Шальке». «Кобальтовые» планируют арендовать защитника до завершения нынешнего сезона. В ближайшее время Сепп отправится в Гельзенкирхен для оформления трансфера.

Ван ден Берг перешел в «Ливерпуль» из «Зволле» в 2019 году. Его трудовое соглашение с мерсисайдцами рассчитано до окончания сезона-2023/2024.

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Ливерпуль Шальке 04 Сепп ван ден Берг Трансферы футбола - лето 2022
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