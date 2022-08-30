Немецкий клуб усилится защитником «Ливерпуля»

Перспективный голландский защитник Сепп ван ден Берг, правами на которого владеет «Ливерпуль», близок к переезду в немецкий чемпионат. Об этом рапортует портал Goal.com.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 20-летнего футболиста проявляет гельзенкирхенский «Шальке». «Кобальтовые» планируют арендовать защитника до завершения нынешнего сезона. В ближайшее время Сепп отправится в Гельзенкирхен для оформления трансфера.

Ван ден Берг перешел в «Ливерпуль» из «Зволле» в 2019 году. Его трудовое соглашение с мерсисайдцами рассчитано до окончания сезона-2023/2024.