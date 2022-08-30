«Челси» принял решение по будущему Пулишича

Полузащитник Кристиан Пулишич не покинет лондонский «Челси» в летнее трансферное окно. Американский футболист останется в английском гранде минимум до зимы, об этом сообщается на страницах The Athletic.

Источник отмечает, что Кристиан хотел сменить команду из-за отсутствия стабильной игровой практики в преддверии чемпионата мира в Катаре, однако руководство решило не отпускать футболиста. Среди вариантов продолжения карьеры Пулишича назывались «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2021/2022 американец сыграл 22 матча в Премьер-лиге, отметившись шестью голами и двумя ассистами.