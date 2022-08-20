Анчелотти объяснил, почему Каземиро ушёл из «Реала»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об уходе бразильского полузащитника Каземиро. Опорник продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

«Мы общались с ним по этому поводу, я не пытался его переубедить, а просто выслушал. Каземиро захотел получить новый вызов. «Реал» принял его выбор. Учитывая его вклад в наши успехи, мы должны уважать его мнение», - приводятся слова итальянского специалиста на официальном сайте «королевского» клуба.

Ранее стало известно, что Каземиро согласовал с «красными дьяволами» долгосрочный трудовой договор. Его заработная плата на «Олд Траффорд» составит порядка 400 тысяч евро в неделю.