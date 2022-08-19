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​«Реал» и «Манчестер Юнайтед» закрыли сделку по Каземиро

 
19 Августа 2022 • 15:32 Комментировать

Полузащитник Каземиро переходит из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в социальных сетях журналист Мохамед Бухафси, сделка уже была закрыта. В ближайшее время о трансфере должны объявить официально.

Ещё один представитель СМИ Лукас Наваррете пишет о том, что в Манчестере Каземиро будет зарабатывать 12 миллионов в год после уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Каземиро уже попрощался с футболистами «Реала». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти говорил, что 30-летний бразильский полузащитник захотел принять новый вызов в своей карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро Трансферы футбола - лето 2022
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