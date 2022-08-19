​«Реал» и «Манчестер Юнайтед» закрыли сделку по Каземиро

Полузащитник Каземиро переходит из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в социальных сетях журналист Мохамед Бухафси, сделка уже была закрыта. В ближайшее время о трансфере должны объявить официально.

Ещё один представитель СМИ Лукас Наваррете пишет о том, что в Манчестере Каземиро будет зарабатывать 12 миллионов в год после уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Каземиро уже попрощался с футболистами «Реала». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти говорил, что 30-летний бразильский полузащитник захотел принять новый вызов в своей карьере.