Клуб АПЛ предложил 10 млн евро за полузащитника «Лиона»

Хавбек французского «Лиона» Уссем Ауа близок к переезду на Туманный Альбион. По сообщениям Le Parisien, новым местом работы 24-летнего полузащитника может стать «Ноттингем Форест».

Согласно сведениям источника, новичок Премьер-лиги сделал предложение по трансферу Ауа в размере десяти миллионов евро. Отмечается, что сумма будет выплачена несколькими переводами.

Трудовое соглашение Уссема с нынешним клубом рассчитано до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Ауа восемь забитых мячей и четыре ассиста в 44 матчах за «ткачей».