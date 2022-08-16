«Ньюкасл» нацелился на двух игроков «Челси»

Атакующий полузащитник Кристиан Пулишич, который выступает за лондонский «Челси», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом сообщают журналисты The Athletic.

Согласно сведениям источника, оформить трансфер американского вингера желает «Ньюкасл». Помимо Пулишича, «сороки» готовы подписать еще одного игрока «пенсионеров» - Каллума Хадсона-Одои.

В свою очередь оба футболиста готовы к смене клубной прописки в текущее трансферное окно.

Пулишич принял участие в 22 матчах минувшего сезона АПЛ. Игрок отметился шестью голами и двумя ассистами. На счету Хадсона-Одои один забитый мяч и две результативные передачи в 15 встречах.