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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» нацелился на двух игроков «Челси»

 
16 Августа 2022 • 09:01 Комментировать

Атакующий полузащитник Кристиан Пулишич, который выступает за лондонский «Челси», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом сообщают журналисты The Athletic.

Согласно сведениям источника, оформить трансфер американского вингера желает «Ньюкасл». Помимо Пулишича, «сороки» готовы подписать еще одного игрока «пенсионеров» - Каллума Хадсона-Одои.

В свою очередь оба футболиста готовы к смене клубной прописки в текущее трансферное окно.

Пулишич принял участие в 22 матчах минувшего сезона АПЛ. Игрок отметился шестью голами и двумя ассистами. На счету Хадсона-Одои один забитый мяч и две результативные передачи в 15 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Кристиан Пулишич Каллум Хадсон-Одои Трансферы футбола - лето 2022
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