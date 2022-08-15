​Тен Хаг интересным способом наказал игроков «Манчестер Юнайтед» после 0:4

«Манчестер Юнайтед» проиграл и второй матч нового чемпионата Англии. Команда Эрика тен Хага уступила в гостях у «Брентфорда» со счётом 0:4. После провальной игры голландский тренер отменил выходной день, и футболисты собрались к 9 часам утра воскресенья на клубной базе. Тен Хаг организовал для команды кросс, причём бежать пришлось даже тем игрокам, которые в субботу не играли.

Как сообщает The Athletic, футболисты «Манчестер Юнайтед» пробежали примерно 13,8 километра. Дистанция представляет собой разницу между суммарным пробегом игроков «Брентфорда» (109,4 км) и «МЮ» (95,6 км) в прошедшей игре. Тен Хаг наказал подопечных весьма интересным способом.