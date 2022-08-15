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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг интересным способом наказал игроков «Манчестер Юнайтед» после 0:4

 
15 Августа 2022 • 17:38 Комментировать (3)

«Манчестер Юнайтед» проиграл и второй матч нового чемпионата Англии. Команда Эрика тен Хага уступила в гостях у «Брентфорда» со счётом 0:4. После провальной игры голландский тренер отменил выходной день, и футболисты собрались к 9 часам утра воскресенья на клубной базе. Тен Хаг организовал для команды кросс, причём бежать пришлось даже тем игрокам, которые в субботу не играли.

Как сообщает The Athletic, футболисты «Манчестер Юнайтед» пробежали примерно 13,8 километра. Дистанция представляет собой разницу между суммарным пробегом игроков «Брентфорда» (109,4 км) и «МЮ» (95,6 км) в прошедшей игре. Тен Хаг наказал подопечных весьма интересным способом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (3)
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ARTUR
15 Августа 2022 в 17:56
У нас в армии вот так бегали 10 км по пути на стрельбы ,т.е. расстояние от части до полигона ,а утром и вечером по 5 км ,да после обеда 2 км ,как ротный говорил что бы жиром не заплыли , бесплатно заметьте бегали ,ну а когда взбешивали либо ротного ,комбата ,то эту десятку бежали на время с полным боекомплектом и амуницией в ОЗК и противогазе , пишу это для бакланов которые очень любят восхищается,,офигенной ,, формой кто Иброй ,кто припудренным , гарантию даю что после второго км сдохлибы оба позез бы ботекс из куда закачал через тупую бошку . Тен Хаг меня расстраивает...тоже мне наказание. Бабки нужно снимать , и выплачивать по достижению целей и задач. А то семейные положение а баьки капают или как чудило ,кореш этого чувырлы по реалу в гольф играл ..
PoliticExpert
15 Августа 2022 в 18:21
Да, ходили слухи в армии, как за тобой дебилом все бегали, искали под кустами, шоб на службу вернуть))))
Alex1972
15 Августа 2022 в 17:41
Шампунь первым прибежал или у него "семейные проблемы"??..🤯🏃🧑‍🦽..
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