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В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Роналду

13 Августа 2022 • 07:27 Комментировать (1)

Судя по всему, португальский бомбардир Криштиану Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» как минимум до зимы. По сведениям журналистов AS, манкунианский гранд не планирует расставаться с 37-летним игроком этим летом.

Не так давно Роналду попросил руководство продать его в другой клуб, однако манкунианцы не выполнили просьбу португальца. «Красные дьяволы» считают нападающего важным звеном команды и не собираются его отпускать.

Криштиану вернулся на «Олд Траффорд» летом прошлого года. Со звездным бомбардиром было подписано двухлетнее трудовое соглашение.

Президент «Реала» высказался о возвращении Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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