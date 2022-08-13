В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Роналду

Судя по всему, португальский бомбардир Криштиану Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» как минимум до зимы. По сведениям журналистов AS, манкунианский гранд не планирует расставаться с 37-летним игроком этим летом.

Не так давно Роналду попросил руководство продать его в другой клуб, однако манкунианцы не выполнили просьбу португальца. «Красные дьяволы» считают нападающего важным звеном команды и не собираются его отпускать.

Криштиану вернулся на «Олд Траффорд» летом прошлого года. Со звездным бомбардиром было подписано двухлетнее трудовое соглашение.

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