Полузащитник «Лестера» может стать одноклубником Головина

Хавбек «Лестера» Бубакари Сумаре может продолжить карьеру во французском чемпионате. Об этом в разговоре с журналистами поведал наставник «лис» Брендан Роджерс.

«Есть вариант, который ему интересен. Если он уйдет, нам придется наигрывать других футболистов на его место», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах 23-летнего француза проявляет «Монако», за который играет россиянин Александр Головин.

Трансферная стоимость Сумаре составляет 25 миллионов евро, а его контракт с «Лестером» рассчитан до лета 2026 года.