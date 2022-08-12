«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Рабио

Прошли успешные переговоры между «Манчестер Юнайтед» и туринским «Ювентусом» относительно трансфера полузащитника Адриена Рабио.

Согласно сведениям журналиста Фабрицио Романо, стороны согласовали сделку. Переход 27-летнего футболиста обойдется «красным дьяволам» в 17 миллионов евро. В ближайшее время «Юнайтед» проведут переговоры с агентом игрока, дабы согласовать детали личного контракта.

В сезоне-2021/2022 Адриен принял участие в 45 поединках за «старую синьору», отметившись двумя результативными передачами. Трудовое соглашение полузащитника с итальянским грандом рассчитано до лета 2023 года.