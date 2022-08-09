«Тоттенхэм» включился в борьбу за Депая

Голландский нападающий «Барселоны» Мемфис Депай этим летом может уйти из стана «сине-гранатовых». Итальянский журналист Альфредо Педулла отмечает, что с игроком ведет активные переговоры лондонский «Тоттенхэм».

Несмотря на это, главным претендентом на футболиста остается туринский «Ювентус», о котором источники заявляли ранее. Одной из причин возможного ухода Депая является переход Роберта Левандовского в стан испанского гранда.

Напомним, Мемфис Депай стал игроком каталонцем летом прошлого года. Он перешел в клуб в статусе свободного агента.

В 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах голландец забил 13 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «блаугранас» истекает летом 2023 года.