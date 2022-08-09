Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон может предстать перед судом в качестве свидетеля по делу экс-игрока манкунианского гранда Райана Гиггза. Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mail.

Источник рапортует, что 48-летний валлиец обвиняется в нападении на свою девушку Кейт Гревилл и ее сестру Эмму с нанесением телесных повреждений. Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Сам Райан не признает свою вину.

Напомним, что последним местом работы Гиггза была сборная Уэльса. Он тренировал национальную команду с 2018 года, а в июне текущего года стороны приняли решение о завершении сотрудничества.