​Какая команда АПЛ забила больше всех в 2022 году – лидер вас удивит

Статистические порталы продолжают радовать любителей футбола интересными данными. Так, например, PlaymakerStats решил обратить внимание на количество голов в Английской премьер-лиге в 2022 календарном году. Оказывается, что больше всех в этом году на сегодняшний день забили не «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а «Тоттенхэм». Команда Антонио Конте в играх АПЛ 2022 года отпраздновала 51 взятие ворот соперника.

Второе место на сегодняшний день в этом своеобразном рейтинге занимает «Манчестер Сити» (50 голов), а тройку замыкает «Ливерпуль» (46). Дальше идут «Челси» (34) и «Лестер» (33).