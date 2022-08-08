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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Какая команда АПЛ забила больше всех в 2022 году – лидер вас удивит

08 Августа 2022 • 20:33 Комментировать

Статистические порталы продолжают радовать любителей футбола интересными данными. Так, например, PlaymakerStats решил обратить внимание на количество голов в Английской премьер-лиге в 2022 календарном году. Оказывается, что больше всех в этом году на сегодняшний день забили не «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а «Тоттенхэм». Команда Антонио Конте в играх АПЛ 2022 года отпраздновала 51 взятие ворот соперника.

Второе место на сегодняшний день в этом своеобразном рейтинге занимает «Манчестер Сити» (50 голов), а тройку замыкает «Ливерпуль» (46). Дальше идут «Челси» (34) и «Лестер» (33).

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Ливерпуль Лестер Манчестер Сити
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