Куда ни посмотри – везде интрига: Стартует новый сезон премьер-лиги

Английская премьер-лига интересна тем, что тут столько отдельно стоящих интриг, что это завораживает. Будем честны, скорее всего, нас ждёт вновь борьба двух клубов за чемпионство. Вряд ли кто-то сможет в этом сезоне дотянуться до уровня «Манчестер Сити» и «Ливерпулю». Обе команды показывают запредельный уровень футбола на дистанции, и едва ли кто-то сможет выдержать такую планку. Если кто-то из этой пары провалится, то интриги в борьбе за золото и вовсе не будет. Однако даже этот факт не снижает интереса к премьер-лиге.
Борьба за два оставшихся места в Лиге чемпионов обещает и вовсе быть крайне ожесточенной. «Тоттенхэм» выполнил почти все пожелания Антонио Конте по усилению состава и стал намного мощнее, чем в прошлом сезоне. «Арсенал» серьёзно укрепился и теперь мечтает о возвращении в топ-4. «Челси» пока не решил проблем в обороне, зато усилился Стерлингом. Учитывая, что у лондонцев хорошо отлаженная игра, это должно нивелировать проблемы. «Манчестер Юнайтед» наконец-то обзавёлся тренером, что уже должно сделать его сильнее. При этом выстрелить могут команды, которые пока сложно отнести к топ-клубам. «Вест Хэм» прогрессирует, удерживает лидеров и старается усиливаться, а «Ньюкасл» с деньгами саудовских шейхов постепенно укрепляет состав. Оба клуба постараются вклиниться в борьбу за место в Лиге чемпионов.
Если говорить про британских тренеров, то ведь ещё любопытно, сможет ли Эдди Хау с огромными деньгами сделать из «Ньюкасла» топ-клуб. Англичанин возглавил «сорок», потому что именитые тренеры не рискнули в прошлом сезоне принять команду. Хау же легко лишил вопрос с сохранением прописки и быстро поставил симпатичную игру. Однако ему ни в коем случае нельзя останавливаться, иначе он будет тут же уволен. Когда-то Хау называли самым перспективным английским тренером, а теперь у него один из самых амбициозных проектов.
Отдельная интрига и кайф – это возвращение в премьер-лигу клубов с историей, это всегда добавляет шарма. Все с огромным интересом следили за «Лидсом». Теперь настала очередь «Ноттингем Форест». Единственный клуб, у которого национальных чемпионств меньше, чем завоёванных Кубков чемпионов. На самом деле, «лесники» выглядят едва ли не главным претендентом на вылет. Однако даже само возвращение клуба в элиту добавляет предстоящему сезону шарма.
Роман Андреев