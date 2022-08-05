Куда ни посмотри – везде интрига: Стартует новый сезон премьер-лиги

В пятницу стартует английская премьер-лига, и новый сезон обещает быть крайне интересным. Сетевое изданиепредвкушает старт турнира.

Английская премьер-лига интересна тем, что тут столько отдельно стоящих интриг, что это завораживает. Будем честны, скорее всего, нас ждёт вновь борьба двух клубов за чемпионство. Вряд ли кто-то сможет в этом сезоне дотянуться до уровня «Манчестер Сити» и «Ливерпулю». Обе команды показывают запредельный уровень футбола на дистанции, и едва ли кто-то сможет выдержать такую планку. Если кто-то из этой пары провалится, то интриги в борьбе за золото и вовсе не будет. Однако даже этот факт не снижает интереса к премьер-лиге.

Вне зависимости от борьбы за чемпионство будет очень интересно следить за теми изменениями, которые происходят в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити». Оба клуба приобрели по классической «девятке», и теперь Юрген Клопп и Пеп Гвардиола будут встраивать Дарвина Нуньеса и Эрлинга Холанна в свои схемы. За этим творчеством будет наблюдать крайне любопытно вне зависимости от борьбы за первое место. В конце концов футбол — это не только результаты, но и ещё процесс.

Борьба за два оставшихся места в Лиге чемпионов обещает и вовсе быть крайне ожесточенной. «Тоттенхэм» выполнил почти все пожелания Антонио Конте по усилению состава и стал намного мощнее, чем в прошлом сезоне. «Арсенал» серьёзно укрепился и теперь мечтает о возвращении в топ-4. «Челси» пока не решил проблем в обороне, зато усилился Стерлингом. Учитывая, что у лондонцев хорошо отлаженная игра, это должно нивелировать проблемы. «Манчестер Юнайтед» наконец-то обзавёлся тренером, что уже должно сделать его сильнее. При этом выстрелить могут команды, которые пока сложно отнести к топ-клубам. «Вест Хэм» прогрессирует, удерживает лидеров и старается усиливаться, а «Ньюкасл» с деньгами саудовских шейхов постепенно укрепляет состав. Оба клуба постараются вклиниться в борьбу за место в Лиге чемпионов.

Отдельной интригой является работа тренеров. Мы привыкли, что топ-клубы возглавляют иностранные специалисты, а британской школе наставников не хватает идей. Однако Стивен Джеррард мечтает нарушить это мнение. Он здорово работал в «Глазго Рейнджерс», а в прошлом сезоне ворвался в премьер-лигу с «Астон Виллой». Идеи Джеррарда выглядят прогрессивно, и за его успех хочется болеть. При этом мы продолжим наблюдать за Фрэнком Лэмпардом, которому выпала тяжелая участь «из болота тащить бегемота». «Эвертон» из-за отвратительного менеджмента едва не вылетел в прошлом сезоне. Перед стартом нового Лэмпард остался без Ришарлисона, что добавит новых проблем. Однако за успех этого молодого наставника тоже хочется болеть.

Если говорить про британских тренеров, то ведь ещё любопытно, сможет ли Эдди Хау с огромными деньгами сделать из «Ньюкасла» топ-клуб. Англичанин возглавил «сорок», потому что именитые тренеры не рискнули в прошлом сезоне принять команду. Хау же легко лишил вопрос с сохранением прописки и быстро поставил симпатичную игру. Однако ему ни в коем случае нельзя останавливаться, иначе он будет тут же уволен. Когда-то Хау называли самым перспективным английским тренером, а теперь у него один из самых амбициозных проектов.

Ещё интересен «Лестер». От чемпионского состава уже толком не осталось почти ничего: Каспер Шмейхель ушёл в «Ниццу». Джейми Варди может уйти, но даже если и останется, то окончательно превратится в игрока запаса. «Лисы» два сезона подряд завершали в шаге от топ-4, но в прошлом году провалились. В новом чемпионате мы должны увидеть и понять, сможет ли команда найти резервы и побороться вновь за верхние строчки, или она окончательно вернулась в стан середняка.

Отдельная интрига и кайф – это возвращение в премьер-лигу клубов с историей, это всегда добавляет шарма. Все с огромным интересом следили за «Лидсом». Теперь настала очередь «Ноттингем Форест». Единственный клуб, у которого национальных чемпионств меньше, чем завоёванных Кубков чемпионов. На самом деле, «лесники» выглядят едва ли не главным претендентом на вылет. Однако даже само возвращение клуба в элиту добавляет предстоящему сезону шарма.

Роман Андреев